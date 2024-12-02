Последнее обновление: 02.12.2024 15:27

Польша получит от Южной Кореи РСЗО Homar-K

Польша получит реактивные системы залпового огня Homar-K от Южной Кореи в рамках подписанного в апреле контракта. Об этом заявил госсекретарь польского Министерства обороны Павел Бейда.

По его словам, Польша подписала контракт на поставку 72 пусковых установок Homar-K, 60 из которых будут изготовлены в Польше.

Поставки будут происходить в 2026 и 2029 годах.

"Мы увеличиваем оборонный потенциал нашей страны в части ракетных войск. Вскоре будет еще один контракт на поставку ракет CGR-080 (используются в южнокорейских РСЗО – прим.) <...> они будут производиться в Польше", – добавил чиновник.

Напомним, в октябре Польша заключила соглашение с Южной Кореей, которое предусматривает производство на польской территории ракет CGR-080 калибра 239 мм к реактивным системам залпового огня Homar-K.

Польша направила первые танки К2 южнокорейской компании Hyundai Rotem в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, которая дислоцируется в городе Бранево – в нескольких километрах от Калининградской области РФ.

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