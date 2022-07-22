Польша купит самолеты и танки у Южной Кореи

Польша планирует закупить у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков, сообщил в интервью польским СМИ министр обороны и вице-премьер Мариуш Блащак.

По его словам, речь идет об истребителях FA-50 и танках K2 "Черная пантера".

Блащак рассказал, что первые танки должны поступить уже в 2022 году, а в дальнейшем их планируют производить в Польше.

В апреле Польша подписала контракт на закупку 250 американских танков "Абрамс" M1A2 на сумму 20 млрд злотых (более 4 млрд евро), что является самым большим контрактом на закупку вооружения для польской армии. Их должны поставить до 2026 года включительно.