Последнее обновление: 02.12.2024 15:27

В Украине могут ослабить требования по экологическим нормам для транспорта

В Украине могут ослабить требования по экологическим нормам для некоторых транспортных средств. Об этом сообщает Укравтопром.

Депутаты инициировали отсрочку внедрения требования о соответствии экологическим нормам Евро-6 для грузовых авто и автобусов. Соответствующий законопроект № 12267 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

По действующему законодательству с 1 января 2025 года новые и подержанные седельные тягачи, автобусы, грузовые авто, спецтехника, а также новые легковые автомобили, подаваемые на первую регистрацию в Украине, должны соответствовать нормам «Евро-6».

"Если нардепы поддержат этот проект закона, требования по соответствию Евро-6 для транспортных средств по кодам УКТОКС 8701 20, 8702, 8704, 8705, как для новых, так и бывших в употреблении, отсрочатся до 01.01.2027", - говорится в сообщении.



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