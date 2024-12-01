Во Франции пятеро депутатов просят министра обороны отправить в Украину инструкторов

Пятеро французских депутатов от разных политических групп написали совместное письмо с обращением к министру обороны страны Себастьяна Лекорню с призывом отправить военных инструкторов в Украину. Соответствующее письмо опубликовал депутат Фредерик Пети из партии Les Démocrates в соцсети X (ранее Twitter).

Как отметил Пети – письмо написали пятеро депутатов из пяти политических групп, а именно: Лоран Мазори из партии Yvelines, Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires; Анна Пик из партии Socialistes et apparentés; Констанс Ле Грип из партии Ensemble pour la République и Ксавье Розерен из партии Horizons & Indépendants.

Они обратились к Лекорню с просьбой направить в Украину французских военных инструкторов.

"Жесткость боевых действий и растущее давление России на Донбассе заставляют нас считать, что учения, которые сейчас проводят военные во Франции и Польше, должны быть продолжены на украинской земле", – акцентировали они.

Подписанты отметили поддержку предложения о создании европейской коалиции для отправки военных инструкторов в Украину.

"Франция может играть ведущую роль в этой коалиции наряду с армиями Великобритании, Польши, стран Балтии и Скандинавии", – считают подписанты.

Депутаты добавили, что в то время, когда РФ "призывает тысячи северокорейских военнослужащих сражаться против украинской армии, нашим ответом должно быть увеличение прямой поддержки Украины".

Они также уточняют, что Франция не должна отправлять солдат сражаться против российской армии в Украине, но должна отправить военных инструкторов для обучения солдат на украинской земле.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 23 ноября в интервью ВВС в эти выходные заявил, что не исключает отправки войск в Украину, если это будет необходимо, повторив предыдущие комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона ранее в этом году.