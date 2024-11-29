Последнее обновление: 29.11.2024 11:53

Минобороны Польши объявило о создании беспилотных войск в 2025 году

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш 28 ноября объявил, что принял решение о создании армии беспилотников в начале 2025 года. Об этом сообщает RMF24.

По его словам, беспилотные войска будут иметь воздушные, наземные, надводные и подводные аппараты. Военно-морские силы будут задействованы в двух последних сферах, отметил он.

Косиняк-Камыш также отметил необходимость хорошей стратегии подготовки массового производства беспилотников последнего поколения, которая, по его оценке, меняется с каждой неделей.

Глава Минобороны Польши заявил, что "беспилотники нельзя покупать впрок", хотя, по его словам, необходимо иметь определенный пул доступных летательных аппаратов для "самых сложных сценариев".

Правительство Польши и производители 18 ноября подписали письмо о намерениях производства нитроцеллюлозы и пороха, необходимых для налаживания выпуска крупнокалиберных боеприпасов.

Также недавно Польша пригласила Словакию принять участие в реализации проекта "Восточный щит" по строительству фортификационных укреплений на границе с Россией и Беларусью.

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