В Польше хотят создать беспилотные войска в вооруженных силах

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что создание беспилотных войск, которые будут включать воздушные, наземные, надводные и подводные дроны, является одной из важнейших задач по трансформации вооруженных сил страны.

Косиняк-Камыш рассказал о трансформации польской армии, которая связана с российским вторжением в Украину.

Министр обороны подчеркнул, что Польша должна быть готова "ко всем сценариям, поэтому происходит трансформация польской армии".

Он назвал беспилотники "вызовом современности".

"И мы его принимаем. Трансформация ускоряется – она не начинается сегодня и не заканчивается завтра. Это непрерывный процесс, который должен продолжаться. Это мера нашей ответственности, ответственности общества", – отметил глава Минобороны, которого цитирует RMF24.