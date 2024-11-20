SpaceX сообщила о новом успешном тестовом полете самой большой в мире ракеты

Очередной, шестой по счету, испытательный запуск американской ракетной системы Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс прошел успешно. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy был запущен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас во вторник в 17:00 по времени Восточного побережья США.

После одного витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты приводнился в Индийском океане к северу-западу от Австралии.

Тем временем носитель Super Heavy через примерно семь минут после пуска совершил управляемое приводнение в Мексиканском заливе. SpaceX отменила возвращение Super Heavy на стартовый комплекс, где при посадке его предполагалось схватить специальными рычагами вышки - роборуками системы Mechazilla. Такая операция была впервые осуществлена в ходе предыдущего тестового полета.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета запускалась пять раз, но только три полета - в марте, июне и октябре этого года - увенчались успехом.