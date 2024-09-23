SpaceX планирует отправить на Марс пять космических кораблей без экипажа за два года

SpaceX планирует запустить около пяти беспилотных миссий Starship на Марс в течение двух лет.Об этом сообщает Reuters.

Ранее в этом месяце Маск заявил, что первые корабли Starships к Марсу будут запущены через два года, "когда откроется следующее окно для перелета между Землей и Марсом".

Сообщается, что сроки первого пилотируемого полета будут зависеть от успеха беспилотных полетов. Если беспилотные миссии приземлятся удачно, то пилотируемые миссии будут запущены через четыре года. Однако, по словам Маска, если возникнут проблемы, пилотируемые миссии будут отложены еще на два года.

В июне ракета Starship пережила огненное, гиперзвуковое возвращение из космоса и совершила прорывную демонстрацию приземления в Индийском океане, завершив полную испытательную миссию вокруг земного шара с четвертой попытки.

Маск рассчитывает, что Starship поможет ему достичь своей цели - создать большой многоцелевой космический корабль следующего поколения, способный отправлять людей и грузы на Луну в конце этого десятилетия, а в перспективе - и на Марс.