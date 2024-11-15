В Беларуси завершается разработка нового беспилотника

Минобороны Беларуси планирует принять на вооружение в 2025 году новый беспилотник. Об этом сообщил начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС РБ полковник Михаил Брянский.

"Сейчас завершается разработка нового беспилотника "Квадро-М" - это "Квадро-1400", модернизированный для сброса боеприпасов. В следующем году планируем его принять на вооружение", - сказал Брянский, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Он сообщил, что по итогам проведенных испытаний в 2025 году Минобороны будет иметь широкую линейку ударных беспилотников, среди которых "Чекан В" дальностью до 30 километров, "Миротворец" и другие разработки.

По его словам, в 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов (ЦПП БАК) и в войсках в целом, например, в механизированных бригадах, военнослужащие начинают сами собирать беспилотники, так называемые FPV-дроны.

"Можно смело сказать, что это уже у нас поставлено на поток. В 927 ЦПП БАК создано штатное специализированное подразделение - цех по сборке и ремонту БПЛА, где можно собрать беспилотники без всяких проблем и в достаточно большом количестве", - рассказал полковник.

"Квадро-М" предназначен для поражения легкобронированных и небронированных целей, живой силы противника, находящейся в легких укрытиях полевого типа днем и ночью. Отличительными особенностями "Квадро-М" от предшественника "Квадро-1400" является наличие 3-осевого гиростабилизированного оптического блока, включающего в себя камеру видимого спектра с оптическим зумом, тепловизионную камеру и дальномер. Утверждается, что такой оптический блок позволяет обнаруживать и распознавать цели, осуществлять прицеливание при бомбометании, определять координаты цели.