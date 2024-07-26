Последнее обновление: 26.07.2024 16:00

В Беларуси намерены масштабировать производство беспилотников

В Беларуси намерены разработать стратегию и комплексную программу развития беспилотных систем с целью масштабирования производства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук (НАН) по итогам установочного совещания временной межведомственной рабочей группы.

"Созданной рабочей группе предстоит детально проработать вопросы организации и масштабирования производств беспилотного летательного и наземного транспорта и комплектующих для него, проанализировать имеющиеся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, определить направления совершенствования нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут актуализированы учебные планы по подготовке специалистов в области проектирования, конструирования и управления беспилотными системами. В группу вошли представители государственных органов, научных организаций НАН Беларуси, компаний-производителей и пользователей беспилотных систем.



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