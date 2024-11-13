Годовой рост цен на продтовары в Минске в октябре ускорился до 7,6%

Продовольственные товары в Минске в октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. выросли на 1,3%, по сравнению с декабрем 2023 года - на 4,5%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года цены на продтовары увеличились на 7,6%. За январь-октябрь текущего года рост цен на продтовары составил 6,6% к уровню января-октября 2023 года.

Непродовольственные товары в октябре 2024 года подорожали по сравнению с сентябрем на 0,1%, с начала года - на 4,6%. Годовой рост в октябре составил 5% (к уровню октября 2023 года). За январь-октябрь 2024 года рост цен на непродовольственные товары ускорился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%.

Цены на услуги в октябре 2024 года выросли по сравнению с сентябрем на 0,4%, с декабрем 2023 года – на 5,1%. В октябре 2024 года к уровню октября 2023 года рост цен составил 6,3%. За январь-октябрь текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9%.