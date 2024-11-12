Цены на промпродукцию в Беларуси с начала года выросли на 5,8%, сельхозпродукцию – на 6,4%

В Беларуси цены на промпродкцию в октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. выросли на 0,1%, с начала года – на 5,8%.

Как сообщает Белстат, индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 104,1% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 106,6%, потребительские товары – 99,8% и 104,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. составил 100,9%, с декабрем 2023 г. – 106,4%, в том числе в растениеводстве – 101,8% и 103% соответственно, животноводстве – 100,6% и 107,3% соответственно.

Индекс цен в строительстве в октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. составил 99%, с декабрем 2023 г. – 109,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 98,3% и 112,7% соответственно, машины и оборудование – 101,1% и 103,2%, прочие работы и затраты – 95,2% и 115,4% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. составил 100,1%, с декабрем 2023 г. – 106,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. составил 100%, с декабрем 2023 г. – 101,6%.