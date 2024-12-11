Годовой рост цен на продтовары в Минске в ноябре замедлился до 6,6%

Продовольственные товары в Минске в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. выросли на 0,5%, по сравнению с декабрем 2023 года - на 5%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года цены на продтовары увеличились на 6,6%. За январь-ноябрь текущего года рост цен на продтовары составил 6,6% к уровню января-ноября 2023 года.

Непродовольственные товары в ноябре 2024 года подешевели по сравнению с октябрем на 0,2%, с начала года – выросли на 4,4%. Годовой рост в ноябре составил 4,1% (к уровню ноября 2023 года). За январь-ноябрь 2024 года рост цен на непродовольственные товары ускорился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%.

Цены на услуги в ноябре 2024 года снизились по сравнению с октябрем на 0,3%, с декабрем 2023 года – увеличились на 4,7%. В ноябре 2024 года к уровню ноября 2023 года рост цен составил 5,8%. За январь-ноябрь текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%.