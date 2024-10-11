Годовой рост цен на продтовары в Минске в сентябре ускорился до 7,2%

Продовольственные товары в Минске в сентябре 2024 г. по сравнению с августом 2024 г. выросли на 0,6%, по сравнению с декабрем 2023 года - на 3,1%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года цены на продтовары увеличились на 7,2%. В частности, фрукты за год подорожали на 4,1%, кофе - на 2,8%, крупа и бобовые – на 2,1%. При этом овощи подешевели на 4,7%.

За январь-сентябрь текущего года рост цен на продтовары составил 6,5% к уровню января-сентября 2023 года.

Непродовольственные товары в сентябре 2024 года подорожали по сравнению с августом на 1,0%, с начала года - на 4,5%. Годовой рост в сентябре составил 5,1% (к уровню сентября 2023 года). Так, холодильники за год подорожали на 1,7%, мебель – на 1,1%, а цена на обувь подскочила и вовсе на 7,6%. Между тем телевизоры подешевели на 1,1%.

За январь-август 2024 года рост цен на непродовольственные товары ускорился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,0%.

Цены на услуги в сентябре 2024 года выросли по сравнению с августом на 0,4%, с декабрем 2023 года – на 4,6%. В сентябре 2024 года к уровню сентября 2023 года рост цен составил 6,2%. К примеру, услуги физической культуры и спорта стали дороже на 3,0%, услуги культуры - 4,4%, туристические услуги – на 9,2%. В то же время услуги дошкольных учреждений упали в цене на 9,1%.

За январь-сентябрь текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,0%.