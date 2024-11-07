У Байдена хотят "застраховать" внешнюю политику от влияния Трампа

Чиновники администрации Джо Байдена обдумывают, как защитить определенные ими приоритеты национальной безопасности и внешней политики до того, как Дональд Трамп станет президентом США в январе 2025 года. Об этом пишет Politico.

Среди политик, сохранение которых стремятся в Белом доме, Politico упоминает помощь Украине и введение санкций против израильских поселенцев, совершающих насилие против палестинцев.

В то же время в окружении Байдена нет плана, как сохранить эти действия, а некоторые собеседники Politico признают, что даже наличие такого плана ничего не изменит.

"Вы действительно не можете "защититься от Трампа". Вы можете "отсрочить" Трампа, вы можете вставлять палки в колеса, но не существует способа "защититься от Трампа" без законодательных действий", – сказал чиновник США.

"Мы реалистично оцениваем пределы нашей власти, а также широту и объем власти, которую Дональд Трамп унаследует в первый же день", – цитирует Politico другого собеседника.

Старший советник предвыборной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер ранее заявил, что первые шаги республиканца после возвращения в Белый дом будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти.