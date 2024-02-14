Байден раскритиковал Трампа из-за слов о НАТО: Тупо, позорно, не по-американски

Президент США Джо Байден перешел на откровенную критику Дональда Трампа, который в одном из выступлений допустил, что позволил бы России напасть на членов НАТО, которые недостаточно вкладываются в оборону.

По словам американского президента, Трамп своими словами о НАТО "послал опасный, шокирующий и действительно неамериканский сигнал миру" и "дал Путину добро на вторжение в некоторые страны-члены НАТО, которые являются нашими союзниками".

"Это услышал весь мир. А хуже всего заключается в том, что он не шутит. За нашу историю ни один президент не поддавался российскому диктатору. Позвольте мне сказать это максимально понятно... Ради Бога, это – тупо, позорно, опасно, не по-американски!", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что Трамп не понимает природу Альянса, "построенного на основополагающих принципах свободы, безопасности и национального суверенитета", потому что для него "принципы никогда не имеют значения и все является товаром".

"Наши противники уже давно стремятся вбить клин между нами. Самая большая надежда всех тех, кто желает американцам зла, – это чтобы НАТО развалился. Можете быть уверены: все они аплодировали, когда услышали Дональда Трампа и услышали, что он сказал", – отметил американский президент.

Байден заверил в том, что, если при его президентстве "Путин нападет на союзника в НАТО, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории Альянса".