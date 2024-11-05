Харрис и Трамп выступили с последними предвыборными речами в "шаткой" Пенсильвании

Вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп 4 ноября выступили с последними предвыборными речами в Пенсильвании – одном из семи ключевых штатов на выборах.

Кандидаты выступали в небольших городах на юго-востоке Пенсильвании – Рединге и Аллентауне – за день до выборов 5 ноября.

Харрис провела мероприятие примерно в 50 километрах от своего оппонента в Аллентауне.

"Нам нужно, чтобы каждый в Пенсильвании проголосовал. Вы сделаете разницу на этих выборах", – заявила она.

Во время своего выступления Харрис сфокусировалась на латиноамериканских избирателях. Она сделала это после того, как комик во время мероприятия Трампа в минувшие выходные пошутил о Пуэрто-Рико как о "плавучем острове мусора".

"Я стою здесь и горжусь своей давней приверженностью к Пуэрто-Рико и ее народу, и я буду президентом для всех американцев", – заявила Харрис.

Харрис и Трамп на протяжении всей кампании делали все возможное, чтобы получить 19 голосов выборщиков в Пенсильвании.

Завоевание Пенсильвании и еще шести "шатких" штатов является лучшим путем для каждого из кандидатов получить необходимые 270 голосов в Коллегии выборщиков.

В США 5 ноября начались президентские выборы, на которых уже известны результаты с первого участка – крошечного поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире.