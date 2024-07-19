У Байдена опровергают его снятие с выборов президента

Глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мэлли Диллон опровергла сообщения СМИ о том, что Джо Байден готовится объявить о прекращении участия в президентских выборах. Такое заявление она сделала в эфире телеканала MSNBC.

На вопрос о том, продолжит ли Байден участие в выборах президента, О'Мэлли Диллон заявила: "Безусловно, президент остается в гонке". Она добавила, что тот "более, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа".

"Мы верим в эту кампанию, мы настроены на непростые выборы, и мы видим путь вперед. Он – лучший человек, который может противостоять Дональду Трампу", – подчеркнула глава кампании президента США.

О'Мэлли Диллон признала, что последние несколько недель были непростыми для кампании, но заявила, что снижение поддержки Байдена было "незначительным".

"Мы знаем, что люди не переходят от Джо Байдена к Дональду Трампу. Они спрашивают нас: "Может ли он это сделать?" И президент отвечает: "Да, я могу", – подчеркнула она.