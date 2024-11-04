Последнее обновление: 04.11.2024 18:13

В Иране определились с ответом на израильские удары

В Тегеране согласовали действия в ответ на недавние израильские удары по иранской территории. Об этом заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы рассмотрели все возможные сценарии и приняли решение по поводу того, каким будет наш ответ", - цитирует его слова агентство "Мехр".

Он заверил, что Иран использует все имеющиеся у него возможности, чтобы ответить на обстрел.

"Наша реакция на израильскую агрессию будет решительной и убедительной", - заявил Багаи.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что иранские ответные удары могут состояться позже в ноябре.

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