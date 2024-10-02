Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире разведслужбы

Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы "Моссад". Об этом заявил начальник генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

"Сегодня вечером мы атаковали штаб-квартиру "Моссада", авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары (противоракетных комплексов) и скопления израильских танков", - отметил Багери.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который во вторник вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля, «совершил большую ошибку и заплатит за нее».

«Иран совершил большую ошибку сегодня вечером — и он заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы на нас ни напал — мы нападем на него», - сказал он.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал удары Ирана «значительной эскалацией» и сообщил, что в общей сложности Тегеран запустил около 200 баллистических ракет.

Салливан отказался комментировать возможность ответных мер со стороны Израиля или США, но подтвердил, что американские эсминцы помогали Израилю сбивать иранские ракеты.

Через несколько часов после иранского обстрела израильские военные нанесли новые удары по объектам Хезболлы в Бейруте. Перед этим Армия обороны Израиля предупредила жителей о необходимости эвакуироваться.