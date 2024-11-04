Майя Санду победила на выборах президента в Молдове

Действующий президент Молдовы Майя Санду выиграла выборы президента с отрывом почти в 10% от Александра Стояногло. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося 3 ноября второго тура выборов.

Согласно предварительным результатам голосования, обнародованным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Санду проголосовали 908 196 избирателей (54,91%), а за Стояногло - 745 866 избирателей (45,09%).

В выборах приняли участие 1 697 019 граждан Молдовы, что составляет 54,28%. К этому времени обработано 98,6% протоколов для голосования. Осталось менее 30 протоколов с избирательных участков за рубежом.

При этом Санду проиграла выборы на территории Молдовы, набрав 48,81% голосов против 51,19% голосов Стояногло. Разница составила чуть более 32 тыс. голосов.

Однако за счет голосования за рубежом она выиграла выборы с большим отрывом. На 231 участке за рубежом проголосовали почти 330 тыс. избирателей, что составляет более 20% от общего числа избирателей. За рубежом за Санду проголосовали более 82% избирателей - почти 250 тыс. голосов.

Более полные результаты с учетом голосования за рубежом будут обнародованы в понедельник утром.