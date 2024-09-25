На выборах президента Молдовы будет рекордное количество кандидатов

Для участия в президентских выборах в Молдове в следующем месяце утверждено рекордное количество кандидатов. Об этом сообщили представители избирательной комиссии.

Согласно информации, для избирательной гонки утверждено 11 человек, включая действующего президента Майю Санду, которая рассматривает эти выборы как проверку ее стремления присоединиться к ЕС.

Санду лидирует в опросах общественного мнения против 10 претендентов, среди которых уволенный генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживают пророссийские оппозиционные партии, и Ренато Усатый, выступающий за тесные связи как с Западом, так и с Москвой.

Выборы 20 октября состоятся одновременно с референдумом, на котором избирателей спросят, поддерживают ли они конституционные изменения, которые позволят Молдове присоединиться к ЕС.

Опрос, обнародованный в понедельник Idata, показал, что Санду имеет поддержку 26,8% избирателей по сравнению с 12,7% у Усатого и 11,2% у Стояногло.

Кроме того, опрос показал поддержку членства в ЕС на уровне 56% среди избирателей, которые определились с выбором, 34% – против.