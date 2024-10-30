Последнее обновление: 30.10.2024 17:53

Годовая инфляция в Германии в октябре выросла на 2,4%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре 2024 года выросли на 2,4% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с сентябрем текущего года потребительские цены подросли на 0,4%.

В сентябре в помесячном выражении было отмечено падение на 0,1%.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре увеличились на 2% в годовом выражении. Относительно сентября они поднялись на 0,4%.

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