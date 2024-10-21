В Германии цены производителей в сентябре снизились на 1,4%

Цены производителей в Германии в сентябре сократились на 1,4% относительно того же месяца прошлого года из-за резкого снижения цен на энергоносители. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Темпы падения показателя ускорились после снижения на 0,8% месяцем ранее. Отрицательная динамика сохраняется уже 15 месяцев подряд.

Энергоносители в прошлом месяце подешевели на 6,6%, в том числе нефтепродукты - на 14,4%, природный газ - на 10,4%, электроэнергия - на 9,5%.

Цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 1,5%. Продукты питания также подорожали на 1,5%.

Цены производителей в прошлом месяце уменьшились на 0,5% относительно августа.