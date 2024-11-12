Годовая инфляция в Германии в октябре составила 2,4%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны Destatis.

К сентябрю потребительские цены выросли на 0,4%.

В сентябре в помесячном выражении было отмечено падение на 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,4% в годовом выражении и подъем на 0,4% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре увеличились на 2% в годовом выражении. Относительно сентября они поднялись на 0,4%.

Эксперты ожидали подъема на 2% в годовом выражении и подъема на 0,4% в помесячном.