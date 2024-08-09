Последнее обновление: 09.08.2024 15:04

Годовой рост потребительских цен в Германии в июле составил 2,6%

В июле потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,5% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статуправления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,5%.

В июне в помесячном выражении был отмечен рост на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6% в годовом выражении и подъем на 0,5% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в июле увеличились на 2,3% в годовом выражении. Относительно июня они поднялись на 0,3%.

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