Средняя зарплата минчан в сентябре уменьшилась на 6 рублей

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в сентябре 2024 г. составила 3058,3 рубля. Об этом сообщило Главное статистическое управление столицы.

В августе 2024 года средняя зарплата в столице была 3064,3 рубля.

Таким образом в сентябре она уменьшилась по сравнению с августом на 6 рублей, или на 0,2%.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в сентябре была в секторе информации и связи - 6297,0 рублей. В сфере финансовых услуг и страхования – 3917,4 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3444,8 рубля, строительства - 3349,0 рубля, промышленности - 2951,9 рубля, транспорта и логистики — 2858,7 рубля, оптовой и розничной торговли — 2795,1 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2247,8 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2258,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 3887,3 рубля, образования — 1749,5 рубля.