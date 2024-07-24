Последнее обновление: 24.07.2024 17:49

Средняя зарплата в Беларуси в июне подросла на 50,8 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2024 года составила 2270 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В мае 2024 года средняя зарплата была 2219,2 рубля.

Таким образом, в июне 2024 года она подросла по сравнению с маем на 50,8 рубля, или на 2,3%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июнь составила 3020,8 рубля, Минской области – 2270,2 рубля, в Гомельской – 2063,9 рубля, Гродненской - 2041,3 рубля, Брестской – 2014,5 рубля, Витебской – 1948,8 рубля, Могилевской – 1923,6 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июне была в секторе информации и связи - 5291,9 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3218,9 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2840,5 рубля, строительства - 2670,7 рубля, промышленности - 2442,5 рубля, транспорта и логистики — 2256,8 рубля, оптовой и розничной торговли — 2075,7 рубля, операций с недвижимым имуществом — 1958,4 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1870,6 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1816,0 рубля, образования — 1715,2 рубля.

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