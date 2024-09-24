В Беларуси средняя зарплата в августе снизилась на 13,9 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2024 г. составила 2341,2 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В июле 2024 года средняя зарплата была 2355,1 рубля.

Таким образом, в августе 2024 года она снизилась по сравнению с июлем на 13,9 рубля, или на 0,6%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за август составила 3064,3 рубля, Минской области – 2400,5 рубля, в Гомельской – 2135,3 рубля, Гродненской - 2123,6 рубля, Брестской – 2090,1 рубля, Витебской – 1998,4 рубля, Могилевской – 1969,0 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в августе была в секторе информации и связи - 5388,3 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3312,7 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2856,2 рубля, строительства - 2952,6 рубля, промышленности - 2590,4 рубля, транспорта и логистики — 2380,5 рубля, оптовой и розничной торговли — 2179,5 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2004,6 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1818,0 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1987,0 рубля, образования — 1492,4 рубля.