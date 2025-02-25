Средняя зарплата в Беларуси в январе 2025 года снизилась на 266,5 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2025 г. составила 2427,4 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В декабре 2024 года средняя зарплата была 2693,9 рубля.

Таким образом, в январе 2025 года она снизилась по сравнению с декабрем на 266,5 рубля, или на 9,9%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за январь составила 3332,0 рубля, Минской области – 2444,0 рубля, в Гомельской – 2175,7 рубля, Гродненской - 2105,8 рубля, Брестской – 2088,1 рубля, Витебской – 1996,7 рубля, Могилевской – 2001,9 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в январе была в секторе информации и связи - 5982,4 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4221,6 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2928,8 рубля, строительства - 2712,7 рубля, промышленности - 2562,9 рубля, транспорта и логистики — 2384,3 рубля, оптовой и розничной торговли — 2283,0 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2090,7 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1990,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1933,0 рубля, образования — 1729,8 рубля.