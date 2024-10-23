Последнее обновление: 23.10.2024 18:00

Польша может выдворить из страны российского посла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможную высылку посла России в ответ на российские диверсии. Об этом он сказал в эфире телеканала TVP Info.

Глава польского МИД заявил, что Россия осуществляет против Польши гибридную войну, которая предусматривает распространение дезинформации, кибератаки на учреждения и компании, незаконное пересечение польской границы и диверсионные акции по всей стране.

Он напомнил, что Варшава уже ввела ограничения на передвижение российских "дипломатов", чтобы им "было сложно совершать действия, несовместимые с их статусом дипломатов".

"Если мы вышлем посла, они, конечно, сделают то же самое. Пока этого не произошло, но если диверсии будут продолжаться, этого нельзя исключать", – добавил Сикорский.

Польский министр в то же время выразил надежду, что россияне опомнятся, а реакция Польши остановит дальнейшие акты гибридной войны.

"Мы знаем, что россияне планируют, поэтому мы посылаем этот твердый сигнал: остановитесь", – подчеркнул он.

Ранее польский МИД объявил о закрытии одного из трех генеральных консульств – в Познани – в ответ на диверсии России.

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