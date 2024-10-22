Последнее обновление: 22.10.2024 18:00

Польша закрывает генконсульство России в Познани

Польша отзовет свое согласие на работу российского консульства в Познани. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Он сослался на «попытки диверсии» со стороны России, пишет Reuters.

Отзыв согласия на работу консульства означает, что сотрудники учреждения будут считаться нежелательными лицами в Польше, передает телеканал TVP. Подробностей Сикорский не раскрыл, но речь идет об операциях, проводимых российскими службами в Польше, отмечает TVP.

Министр написал в соцсети X, что в Польше были зафиксированы «попытки диверсий», на которые он «обязан отреагировать решительно».



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