Власти определились с оптимальным количеством садов, школ, колледжей и универов в Беларуси

Постановлением Министерства образования № 119 от 7 октября 2024 г. установлен порядок определения оптимального количества бюджетных организаций, оказывающих услуги в сфере образования, в населенных пунктах с разной численностью населения.

Так, для учреждений дошкольного образования предусмотрено не более одного учреждения на:

25 детей в возрасте до 5 лет включительно, проживающих на территории, входящей в пространственные пределы сельских Советов депутатов;

60 детей в возрасте до 5 лет включительно, проживающих в поселке городского типа;

120 детей в возрасте до 5 лет включительно, проживающих в городе районного подчинения, городе областного подчинения, кроме г. Минска, города – административного центра области;

на 180 детей в возрасте до 5 лет включительно, проживающих в г. Минске, городе – административном центре области.

Для учреждений общего среднего образования (кроме лицеев, кадетских училищ, специализированных лицеев, суворовского военного училища, училищ олимпийского резерва, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, санаторных школ-интернатов, гимназий-колледжей искусств) положено не более одного учреждения на:

50 детей в возрасте до 18 лет включительно, проживающих в сельской местности;

100 детей в возрасте до 18 лет включительно, проживающих в поселке городского типа;

400 детей в возрасте до 18 лет включительно, проживающих в городе районного подчинения, городе областного подчинения;

800 детей в возрасте до 18 лет включительно, проживающих в г. Минске, городе – административном центре области.

Установлено, что при расчете норматива для учреждений общего среднего образования учитываются дети в возрасте до 5 лет включительно, проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы, если это учреждение реализует образовательную программу дошкольного образования.

Оптимальное количество для учреждений дополнительного образования детей и молодежи составляет для районов, районов в городе, городов областного подчинения с численностью населения:

менее 50 тысяч человек – одно учреждение;

более 50 тысяч человек, а также для г. Минска и городов – административных центров областей – два учреждения.

Также положено не более одного учреждения на:

30 тысяч человек населения Беларуси – для учреждений среднего специального образования;

180 тысяч человек населения Беларуси – для учреждений высшего образования.

При этом все учреждения могут функционировать (создаваться) в количестве сверх установленных нормативов. Такая возможность предусмотрена с учетом ряда обстоятельств. Среди них - удаленности населенного пункта от места расположения бюджетного учреждения и его транспортной доступности; социально-демографической структуры населения и его численности; численность детей в возрасте до 18 лет включительно, в том числе требующих создания особых условий обучения и воспитания и др.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2024 г.