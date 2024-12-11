В Беларуси требование делового стиля в одежде для школьников закрепили законодательно

Лукашенко подписал закон, которым комплексно корректируется Кодекс об образовании, сообщает его пресс-служба.

В частности, правительство наделяется полномочиями на перераспределение и перенаправление на работу молодых специалистов, предоставление им дополнительных социальных гарантий, а местные органы власти - на организацию бесплатной перевозки обучающихся в пределах населенных пунктов к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и иных мероприятий.

Школам, расположенным в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, предоставляется возможность осуществлять подготовку водителей механических транспортных средств и самоходных машин.

Перечень детей, имеющих преимущественное право при приеме в санаторные школы-интернаты, дополнен категорией "дети-инвалиды" до 18 лет в целях их социальной поддержки.

Право на получение гранта на подготовку к поступлению в белорусские учреждения образования предоставлено иностранцам.

В число педагогических работников включены приемные родители и родители-воспитатели в целях повышения их статуса.

Закреплено требование к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде.

Законом предусмотрены также иные нормы, которые " корректируют государственную политику в сфере образования с учетом тенденций развития современного образовательного пространства и практики применения действующего Кодекса".