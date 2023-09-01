Минобразования РБ определилось с экзаменами для школьников в новом учебном году

Министерство образования постановлением № 263 от 14 августа утвердило перечень учебных предметов, по которым проводятся итоговые испытания, а также виды, формы и сроки проведения итоговых экзаменов в 2023/2024 учебном году.

Экзамены пройдут с 3 по 10 июня 2024 года, в иные сроки – с 19 по 26 августа 2024 года.

Девятиклассникам предстоит сдавать выпускные экзамены по:

белорусскому языку (изложение в письменной форме);

русскому языку (изложение в письменной форме);

математике (контрольная работа в письменной форме);

истории Беларуси (по билетам в устной форме).

Для одиннадцатиклассников итоговые испытания будут проводится в виде централизованного экзамена в письменной форме.

Для испытаний по физике, математике, химии, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, обществоведению (по выбору учащегося) определены:

основные сроки – 27 мая 2024 года;

резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;

иные сроки – 19 августа 2024 года.

Даты испытаний по белорусскому или русскому языкам (по выбору) следующие:

основные сроки – 30 мая 2024 года;

резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни;

иные сроки – 21 августа 2024 года.