Минобразования РБ установило сроки вступительной кампании в вузы в 2023 году

Постановлением Министерства образования № 155 от 12 мая 2023 г. определены сроки проведения в 2023 году вступительной кампании для получения высшего образования.

В частности, сроки приема документов для получения общего высшего и специального высшего образования в учреждения высшего образования (УВО):

с 17 по 25 июля – в государственных УВО за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 17 по 27 июля – на очной (дневной) форме по направлениям образования «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии Республики Беларусь и Институте пограничной службы Республики Беларусь, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в УВО за счет бюджетных средств;

с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки:

с 17 июля по 3 августа – в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 17 июля по 10 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 15 ноября по 5 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля;

с 17 июля по 9 августа – в иных УВО.

Срок подачи документов с 17 по 19 июля определен для выпускников:

профильных классов:

педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности;

спортивно-педагогической направленности, поступающих на специальности групп специальностей «Физическая культура и спорт» и «Подготовка педагогов в области физической культуры»;

освоивших содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в период пребывания в Национальном детском технопарке и поступающих на специальности профилей образования «Техника и технологии» и «Естественные науки».

Победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад, проведенных УВО в учебном году, при поступлении в эти УВО подают документы по 15 июня.

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

с 26 по 28 июля – в Университете гражданской защиты МЧС;

с 28 по 29 июля – на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы;

с 26 июля по 2 августа – в иных УВО;

с 28 июля по 2 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 6 по 15 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета:

16 июня – победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад при поступлении в соответствующие УВО;

по 30 июля – в Военной академии Республики Беларусь, Институте пограничной службы Республики Беларусь, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах в УВО;

по 4 августа – в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов:

по 11 августа – в УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории Украины, прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Кроме того, Министерством образования 4 мая принято постановление № 149, которым определены сроки проведения вступительной кампании для получения среднего специального образования.