Последнее обновление: 15.10.2024 16:52

Мировые продажи электромобилей в сентябре выросли более чем на 30%

Мировые продажи полностью электрических (BEV) и гибридных авто (PHEV) в сентябре 2024 года выросли на 31%. Об этом сообщила компания по исследованию рынка Rho Motion.

Продажи электромобилей – как полностью электрических (BEV), так и гибридных (PHEV) – достигли 1,7 млн в сентябре 2024 года по всему миру.

Продажи в Китае в прошлом месяце подскочили на 47,9% и достигли 1,12 млн автомобилей, тогда как в США и Канаде они выросли на 4,3% до 150 тысяч.

В Европе продажи электромобилей увеличились на 4,2% – до 300 тыс. единиц.

Rho Motion ожидает, что продажи электромобилей в Европе достигнут 3,78 млн единиц в 2025 году и 9,78 млн в 2030 году.

Китайские автопроизводители стремятся увеличить свои продажи в ЕС, несмотря на импортные пошлины до 45% и на фоне охлаждения мирового спроса на электромобили.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование