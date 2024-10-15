Мировые продажи электромобилей в сентябре выросли более чем на 30%

Мировые продажи полностью электрических (BEV) и гибридных авто (PHEV) в сентябре 2024 года выросли на 31%. Об этом сообщила компания по исследованию рынка Rho Motion.

Продажи электромобилей – как полностью электрических (BEV), так и гибридных (PHEV) – достигли 1,7 млн в сентябре 2024 года по всему миру.

Продажи в Китае в прошлом месяце подскочили на 47,9% и достигли 1,12 млн автомобилей, тогда как в США и Канаде они выросли на 4,3% до 150 тысяч.

В Европе продажи электромобилей увеличились на 4,2% – до 300 тыс. единиц.

Rho Motion ожидает, что продажи электромобилей в Европе достигнут 3,78 млн единиц в 2025 году и 9,78 млн в 2030 году.

Китайские автопроизводители стремятся увеличить свои продажи в ЕС, несмотря на импортные пошлины до 45% и на фоне охлаждения мирового спроса на электромобили.