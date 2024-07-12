Мировые продажи электромобилей в июне выросли на 13%, несмотря на падение в Европе

Мировые продажи полностью электрических и гибридных автомобилей выросли на 13% в июне по сравнению с тем же месяцем 2023 года благодаря росту в Китае, в то время как в Европе они снизились. Об этом сообщает Reuters.

В частности, продажи электромобилей в мире в июле достигли 1,4 млн, из которых 0,86 млн пришлись на Китай, где они выросли на 25% по сравнению с прошлым годом.

При этом в Европе ежемесячные продажи снизились на 7% до 0,30 млн, причем Финляндия, Ирландия и Нидерланды лидируют по потерям, в то время как в Италии был зафиксирован 34% рост после введения государственных стимулов.

В Соединенных Штатах и Канаде продажи электромобилей выросли на 6% до 0,14 млн за тот же месяц.

На Китай приходится более 60% от общего количества, поскольку растущая доступность электромобилей и высокие продажи BYD способствовали увеличению доли внутреннего рынка в первой половине года.

Продажи BYD резко выросли в Бразилии и это оказало влияние на более чем тройной рост показателей с июня 2023 года.

Ожидается, что 16,6 миллиона электромобилей, будет продано в мире в этом году.