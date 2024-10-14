Китай начал масштабные военные учения возле Тайваня

Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня, заявив, что таким образом направляет «строгое предупреждение сепаратистским силам» на острове.

Тайвань назвал маневры, в ходе которых остров окружили китайские военные корабли, провокационными и заявил, что отправил соответствующие силы в ответ.

Отдаленные острова, управляемые Тайбэем, находятся в состоянии повышенной готовности, заявило Минобороны Тайваня.

«Самолеты и корабли будут реагировать на ситуацию в соответствии с правилами ведения боевых действий», - говорится в заявлении.

Президент Тайваня Лай Циндэ, вступивший в должность в мае, заявил, что Китай должен «уважать выбор народа Тайваня в пользу свободного и демократического образа жизни и воздерживаться от военных провокаций».

«Наше правительство продолжит защищать нашу конституционную систему демократии и свободы. Мы уверены и способны защитить национальную безопасность», - говорится в нем.

Власти США заявили, что следят за учениями, и призвали Китай избегать действий, которые могут поставить под угрозу стабильность в регионе.

«Мы призываем КНР действовать сдержанно и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе и в более крупном регионе», - заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.