На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

На Тайване в понедельник стартовали учения Han Kuang, на которых местные военные будут отрабатывать сценарий с потенциальным нападением сил материкового Китая.

Командование задействует в учениях все рода войск - сухопутные, воздушные и морские.

Во вторник ожидается, что глава тайваньской администрации Цай Инвэнь взойдет на борт корабля, с которого будет наблюдать за действиями еще 20 кораблей и нескольких истребителей у военно-морской базы в районе Суао на юго-востоке острова, передает Интерфакс со ссылкой на издание Nikkei.

Сообщается, что учения проходят на фоне появившейся информации о подготовке визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако сама Пелоси отказалась комментировать эту тему. В свою очередь президент США Джо Байден отмечал, что Пентагон не поддерживает идею с посещением Пелоси Тайваня в данный момент.