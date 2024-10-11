Последнее обновление: 11.10.2024 18:00

Капитализация мирового криптовалютного рынка достигла $2,4 трлн

Капитализация мирового криптовалютного рынка составила $2,4 трлн, увеличившись в сентябре на 8%. Об этом свидетельствует отчет Binance Research.

В августе показатель снижался на 12,4%.

Аналитики уточнили, что рынок вырос в связи с благоприятными макроэкономическими условиями (снижением процентных ставок ФРС США и Народным банком Китая). Смягчение денежно-кредитной политики восстановило доверие инвесторов и привело к активному росту как на фондовых рынках, так и на рынке криптовалют.

Общая сумма активов DeFi (децентрализованные финансы) выросла на 9,6% в связи с увеличением активности в сети. Приток капитала на рынки DeFi привел к заметному росту объема в некоторых сетях: Sui вырос на 60,7%, Base – на 44,6% и Sei – на 102%.

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