Курс биткоина опустился ниже отметки $27 тысяч

Курс биткоина (BTC) утром 11 октября упал ниже отметки $27 тыс., в моменте достигнув $26,9 тыс. в паре со стейблкоином Tether USD (USDT) на криптобирже Binance.

На 10:00 цена первой криптовалюты составляла $27 065. За сутки BTC подешевел на 1,7%.

Капитализация BTC составляет $528,2 млрд при совокупной капитализации крипторынка $1,06 трлн, по данным CoinMarketCap. Совокупная доля биткоина на крипторынке составляет 51,06%.

Прочие из наиболее капитализированных криптоактивов также подешевели за последние сутки. Из первой десятки криптовалют сильнее других за 24 часа (на 4,7%) упал в цене XRP от Ripple (до $0,48), более 2% потеряли также Ethereum (ETH) и Cardano (ADA).

За последние 24 часа было ликвидировано более 20 тыс. маржинальных позиций трейдеров на общую сумму $52,26 млн, по данным Coinglass. Подавляющее большинство трейдеров ставили на рост рынка, что привело к закрытию их длинных позиций.