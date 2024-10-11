Японская организация получила Нобелевскую премию мира

Норвежский нобелевский комитет объявил в пятницу в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2024 год. Премия присуждена японской организации Nihon Hidankyo за "усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова".

Организация позиционирует себя как "единственная национальная организация выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Японии".

На Нобелевскую премию мира 2024 года были номинированы 285 кандидатов – 196 физических лиц и 89 организаций.

В 2024 году денежная часть премии составляет 11 млн шведских крон (около $1,1 млн).

Напомним, в 2022 году Нобелевская премия мира была присуждена белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому (сейчас он политзаключенный), украинскому "Центру гражданских свобод" и российскому "Мемориалу".