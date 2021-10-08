Лауреатами Нобелевской премии мира стали журналисты из России и Филиппин

Российский журналист Дмитрий Муратов и его филиппинская коллега Мария Ресса - лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года, объявили в пятницу в Нобелевском комитете.

Журналисты получают эту премию "за их отважную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России".

В Нобелевском комитете подчеркнули, что Муратов "последовательно защищал права журналистов". Также в нем заявляют, что свобода слова и свобода распространения информации "играют ключевую роль для демократии и для предотвращения войн и конфликтов". "Он постоянно защищал право журналистов писать то, что они хотят, соответствуя профессиональным и этическим стандартам журналистики", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Муратов является одним из основателей "Новой газеты", а в настоящее время занимает пост главного редактора издания.

Рессе 53 года, она родилась в Маниле, в детстве вместе с матерью переехала в США, где училась и получила степень бакалавра в Принстонском университете. Затем она продолжила образование на Филиппинах в Университете Филиппин Дилиман.

В 2012 году Ресса в числе других журналистов стала одним из создателей новостного сайта Rappler, на котором публикуются независимые журналистские расследования. Она до сих пор возглавляет эту платформу.

"Как журналист и глава Rappler Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова", - говорится в заявлении Нобелевского комитета. Она также работала корреспондентом CNN в Юго-Восточном азиатском регионе в течение практически двух десятилетий.

Среди кандидатов на награду называли Светлану Тихановскую.

На награду претендовали 234 человека и 95 организаций. Общее количество кандидатов составляло 329 — одно из самых больших в истории.