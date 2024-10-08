Швеция начнет отправлять своих военных в совместные силы НАТО с 2025 года

В правительстве Швеции раскрыли планы того, как страна начнет участвовать в коллективной защите НАТО и совместных мероприятиях. Об этом объявили профильные министры 7 октября.

С 2025 года шведские военные присоединятся к совместным силам НАТО на суше, море и в воздухе. Правительство завершило работу над соответствующим законопроектом и вносит его в Риксдаг, сообщает Aftonbladet.

"Это историческое решение. Теперь мы впервые как союзник будем привлечены к коллективной обороне НАТО. Наше географическое расположение и способности по поддержке союзников играют ключевую роль для возможности Альянса в этой части Европы", – отметила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард.

Среди прочего, около 600 шведских военных-контрактников (чуть меньше стандартной численности батальона) в начале 2025 года отправятся в Латвию. У них на вооружении будет также бронетехника и гранатометы. Эти военные войдут в состав многонациональной бригады, которую возглавляет Канада.

Шведские корабли около шести месяцев со следующего года будут задействованы в наблюдательной и разминирующей деятельности НАТО в Северном и Балтийском морях.

Что касается воздушной компоненты, Швеция отправит для патрулирования с силами НАТО до восьми своих истребителей Gripen.

При гипотетическом сценарии вооруженного нападения на какую-то страну НАТО эти силы могут привлекаться согласно оперативным планам Альянса. В этом случае Швеция быстро нарастит контингент в Латвии до 1200 человек, воздушную компоненту – до 24 истребителей Gripen и привлеченные в рамках сил НАТО корабли – до шести, без необходимости согласовывать это с парламентом.

"Это позволит нам быстро действовать в условиях стремительного ухудшения ситуации", – отметил министр обороны Пол Йонсон.

Швеция также готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии, эти подразделения будут отвечать за операции мирного времени.