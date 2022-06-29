НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию в альянс

Североатлантический совет в среду официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции, заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш альянс", - сообщил генсек, напомнив, что это приглашение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией и этими двумя государствами-партнерами.

"Я благодарен Турции, Швеции и Финляндии за согласие на переговоры. Эта договоренность хороша для Турции, она хороша для Швеции и Финляндии, и она же хороша для НАТО", - заявил генсек.