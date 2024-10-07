Последнее обновление: 07.10.2024 12:28

Добровольческие формирования Эстонии начали военные учения

С 7 по 13 октября в Южной Эстонии пройдут учения Кайтселийта (добровольческие военизированные формирования) Sibul, в которых примут участие все региональные дружины организации.

"Основной целью учений является отработка выполнения задач военного времени подразделениями сухопутной обороны в максимально реалистичных условиях. Основная деятельность подразделений связана с оборонительными действиями: созданием боевых позиций и различных заграждений, подготовкой мест для засады, защитой и комплектованием контрольно-пропускных пунктов и блокпостов", – пояснил председатель южного округа Кайтселийта, подполковник Рауль Кютт, которого цитируют эстонские медиа.

Кроме членов Кайтселийта, в учениях примут участие резервисты сухопутных войск, которые пройдут переподготовку по обращению с оружием и навыкам стрельбы.

Учения в основном затронут волости Эльва, Тырва, Отепя, Валга, Вильянди, Мульги и Пыхья-Сакала.

Во время учений на дорогах возможны кратковременные остановки движения.

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