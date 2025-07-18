Последнее обновление: 18.07.2025 18:05

Из Германии выслали несколько десятков осужденных за различные преступления афганцев

Из Германии выслали в страну происхождения 81 гражданина Афганистана, осужденных в ФРГ за различные уголовные преступления. Об этом сообщило в пятницу немецкое МВД, отметив, что эта практика будет продолжена.

Германия приостановила репатриацию в Афганистан в 2021 году после прихода к власти в Кабуле движения "Талибан", с которым Берлин поддерживает контакты только через третьи страны.

Однако на волне общественного недовольства миграционной политикой немецкие власти решили вернуться к этой практике: первая партия из 28 осужденных афганцев была отправлена на родину летом 2024 года при правительстве Олафа Шольца.

Действия Берлина остро раскритиковала правозащитная организация Amnesty International, заявив, что ситуация в Афганистане катастрофическая.



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