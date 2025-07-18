Последнее обновление: 18.07.2025 18:05

ЕС упрощает правила выдачи шенгенских виз гражданам Турции

Европейский союз смягчил правила пользования гражданами Турции открытой Шенгенской зоной. Об этом заявил посол ЕС Томас Ханс Оссовски в Анкаре.

"Граждане Турции, которые ранее правильно использовали визы, смогут получить шестимесячную визу уже при втором заявлении, а затем - многократные визы на один год, три года и пять лет. Для них это будет намного проще и быстрее" - заявил посол.

Оссовски призвал срочно возобновить процесс введения безвизового режима для Турции в Шенгенском пространстве и ЕС.

По его словам, Еврокомиссия готова возобновить официальные переговоры после лета.



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