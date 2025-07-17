Минздрав Беларуси утвердил порядок оказания помощи при массовом поступлении пациентов с травмами

Постановлением Минздрава № 62 от 30 июня 2025 г. утверждена инструкция о порядке организации и оказания медицинской помощи при массовом поступлении пациентов с травмами.

Под массовым поступлением пациентов понимается поступление в больничную организацию здравоохранения районного или межрайонного уровня более 5 пациентов в течение одного часа, из которых требуется оказание экстренной медицинской помощи не менее чем двоим, или поступление в больничную организацию здравоохранения областного (городского) или республиканского уровня более 10 пациентов в течение одного часа, из которых требуется оказание экстренной медицинской помощи не менее чем троим.

В инструкции также закреплена следующая терминология:

«красный» поток пациентов – пациенты, нуждающиеся в оказании экстренной медицинской помощи в организации здравоохранения;

«желтый» поток пациентов – пациенты, нуждающиеся в оказании неотложной медицинской помощи в организации здравоохранения, в которую они были доставлены, или в переводе в другую организацию здравоохранения, а также пациенты, утратившие способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию;

«зеленый» поток пациентов – пациенты, не нуждающиеся в оказании экстренной или неотложной медицинской помощи и сохранившие способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию.

В инструкции определены следующие основные задачи оказания медицинской помощи пациентам с травмой при их массовом поступлении в организации здравоохранения:

прием пациентов, их медицинская сортировка в зависимости от состояния на «красный», «желтый» и «зеленый» потоки и распределение их по структурным подразделениям организации здравоохранения;

своевременное выполнение пациентам необходимых мероприятий по оказанию медицинской помощи.